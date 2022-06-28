Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı

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Hollanda’nın güneybatısındaki Zierikzee kentinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 16:39

Hollanda’nın sahil kenti Zierikzee’de hortum çıktı. En az 4 binanın çatısı uçarken, 20 evde büyük hasar meydana geldi, ağaçlar da yerinden söküldü. Hortumun etkili olduğu bölgelere itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

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Hollanda hortum Ölüm

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