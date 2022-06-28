Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı

Hollanda’nın güneybatısındaki Zierikzee kentinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 15:28
Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
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Hollanda’nın sahil kenti Zierikzee’de hortum çıktı. En az 4 binanın çatısı uçarken, 20 evde büyük hasar meydana geldi, ağaçlar da yerinden söküldü. Hortumun etkili olduğu bölgelere itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dev hortumun sokaklardaki enkaz parçalarını savurduğu anlar kameraya yansıdı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkede yılda birkaç hortum görüldüğünü, en son 1992’de çıkan hortumda can kaybı yaşandığını belirtti.


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