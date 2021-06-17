İkizdereli köylüleri şoke eden olay: Ben bahçeme de mi çıkamayacağım?

17 Haziran 2021 Perşembe, 13:56

İkizdere'de Cengiz İnşaat tarafından işletilmek istenen taş ocağına karşı diren köylüler kendilerine gelen tebligatla neye uğradıklarına şaşırdılar.

Sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle ceza tebligatı gelen köylüler duruma tepki gösterdi.

"KAFADAN CEZA YAZDILAR BANA"

Cemal isimli yurttaş, "elinizdeki kağıtlar nedir?" sorusuna "4 adet sokağa çıkma yasağı. Vadi de eşimle beraber dururken sokağa çıkma cezası yedim. Bulunduğum alan sokak değil bahçe, 4 adet ceza yedim. Benim çiftçilik belgem var, her şeyim var. Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim? Cezanın sadece 1 tanesi 4 bin TL. Kafadan ceza yazdılar bana. Benim 5 tane çocuğum var, ben bu cezayı ödeyemem. Çocuklarımı komutanın evine yollayacağım. Sokağa çıkma yasağı var ise bütün köylülere ceza yazılması gerekiyor çünkü herkes tarlasına bahçesine gidiyor." diye yanıt verdi.

"BEN BAHÇEME DE Mİ ÇIKAMAYACAĞIM?"

Bir başka köylü ise gelen tebligatlara ilişkin "Çıktım malımla bahçeme gidiyordum, komutanlar geldi. Bana nüfus kağıdı sordular, sokağa çıkma yasağı var bunu bilmiyor musun dediler. Sinirlenip sopayı yere vurdum, buradan çekilin dedim. Siz haneme mi tecavüz ediyorsunuz ben bahçeme de mi çıkamayacağım? Ondan sonra gittiler. bana ceza geldi. Beni korkutmak için bu cezayı yazıyorlar. Ben bunlardan korkmuyorum ne kadar ceza yazarlarsa yazsınlar." duruma isyan etti.

"SOKAKLAR LEBALEB DOLUYKEN YAZILMAYAN CEZALAR BİZE BURADAYKEN YAZILDI"

Köylülerden Dursun bey ve eşi ise "Bu cezalarla gurur duyuyoruz. Ne kadar korkutmuşuz insanları ki bize ceza yazmaya başladılar. Sokaklar lebaleb doluyken yazılmayan cezalar bize buradayken yazıldı. biz bundan sonra diyoruz ki artık direniş varsa umutta var." tepkisinde bulundu.