New York Times İkizdere protestolarını gündemine taşıdı: Erdoğan kızdırdı
New York Times gazetesi, Rize İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının direnişini gündemine taşıdı. Gazete, “Erdoğan kendisine sadık bir bölgeyi kızdırdıktan sonra, muhalefet bir fırsat gördü” başlığıyla bir analiz yayınladı.
Rize İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının direnişi sürüyor. ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Karadeniz’de yaşananlarla ilgili bir makale hazırladı.
Haberde, “Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Rize ilinin el değmemiş ormanlık alanlarında yaşayan yöre halkının her zaman iki doğal avantajı vardı; zengin yaban hayatının olduğu, akarsularla dolu el değmemiş bir tabiat ve bölgenin güçlü yerel yurttaşı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruyucu etkisi...“ ifadelerine yer verildi.
NY Times’ın makalesinde, “Erdoğan şimdi, ülke çapında siyasi baskı altında olduğu bir anda, memleketinden bazı köylülerin kendisine karşı mücadele ettiği bir savaş alanında yer alıyor. Haftalardır İkizdere, Erdoğan'ın 220 dönümlük ormanı yok etmekle tehdit eden bir taş ocağı planına karşı protestolar düzenliyor” denildi.
'SADIK MEMLEKETİNDE PATLAK VERDİ'
Geçtiğimiz ay taş ocağına karşı düzenlenen protestoları dikkat çekici olarak tanımlayan gazete, bunun nedenini, “Erdoğan'ın Karadeniz kıyısındaki sadık memleketi olan Rize'de patlak verdi. Siyasi rakipleri, ekonominin istikrarsız durumu ve salgının etkileri karşısında zaten zor durumda ve savunma olan Erdoğan’a karşı durumu bir fırsat olarak değerlendiriyor” şeklinde açıkladı.
İkizdere'de devam eden protestoların nisan ayı sonunda baş gösterdiği hatırlatılan haberde, “Erdoğan'ın iktidarındaki herhangi bir çatlaktan yararlanmak isteyen muhalefet politikacıları, hükümet yetkilileri protestoları bastırmak için harekete geçerken destek için ilçeye gitti” yorumunu yaptı.
ERDOĞAN MÜSAMAHA GÖSTERMİYOR
Haberde, “Erdoğan - destekçilerinin gösterileri dışında - protestolara müsamaha göstermiyor ve çevik kuvvet polisi Rize'deki gösterileri bastırmak için ağır etkisini gösterdi” denilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Rize, Karadeniz kıyısındaki barajlar, otoyollar ve limanlar da dahil olmak üzere Erdoğan tarafından denetlenen bir dizi başka büyük kalkınma projesinin sahası oldu.”
HÜKÜMETE YAKIN OLAN KAZANIYOR
NY Times, “Türkiye'nin, hükümetle yakın bağları olan ve başkanın birçok projesini üstlenen en büyük iki inşaat firması, Rize'nin İkizdere ilçesindeki İyidere'de bir liman inşası ihalesi kazanmalarının yanı sıra, Gürdere'deki bir limandan da siyah bazalt çıkarma ruhsatına hak kazandılarına” dikkat çekti.
Makalede, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Rize’den Erdoğan’a yüzde 77 oranında oy çıktığı da hatırlatıldı.
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