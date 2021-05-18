İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitch kanalı açtı

18 Mayıs 2021 Salı, 16:14

Twitch dünyasına giriş yapan siyasetçiler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kendi adını taşıyan yeni bir Twitch kanalı açan İmamoğlu, Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlamış olacak. İmamoğlu, söz konusu kanal üzerinden gençlerle buluşmayı hedefliyor.

İLK YAYIN 19 MAYIS'TA

Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı, yayın hayatına Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dahilide düzenlenecek Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nin açılışında 19 Mayıs günü saat 19:00'da başlayacak. Kanalın ilk canlı yayını, ilk kez canlı olarak gerçekleştirilecek "Zor Sor" programı olacak.

Başkan İmamoğlu'na ilk yayınında Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş gibi Twitch ve sosyal medya dünyasının sevilen isimleri eşlik edecek.

Geçtiğimiz haftalarda da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pqueen'in bir yayınına konuk olmuş ve geçtiğimiz günlerde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein'e ortak yayın çağrısında bulunmuş ve Jahrein de bu çağrıyı kabul etmişti.

Kaynak: Webtekno