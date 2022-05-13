İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 12'si yakalandı. 16 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadelerde geçen isimler incelemeye alındı. Yapılan araştırmalarda 16 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, emniyet ve TSK mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edildi.
12 ŞÜPEHLİ GÖZALTINDA
Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatan polis, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilmiş polis, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
ByLock kullanan şüphelilerin yazışmalarında 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle yönelik bir operasyon olması durumunda nasıl önlemler alacaklarına dair konuşmaların yer aldığı belirtildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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