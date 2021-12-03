İstanbul'a gelen İskoçyalı turistler: 'Çok ucuz, 5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
Sosyal medyada gündem olan ve İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen bir sokak röportajında konuşan İskoçyalı turistler "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık" dedi.
İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan turistlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. İskoçyalı olduklarını söyleyen turistler, "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık" dedi.
Turistler, "Bu Birleşik Krallık'ta var mı?" sorusuna "Hayır, bir kahvaltı en az 30 pound" yanıtını verdi.
TikTok videosunda turistler, "Döviz kuru yüzünden geldim" ifadelerini kullandı.
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