İstanbul'a gelen İskoçyalı turistler: 'Çok ucuz, 5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'

03 Aralık 2021 Cuma, 18:04

İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan turistlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. İskoçyalı olduklarını söyleyen turistler, "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık" dedi.

Turistler, "Bu Birleşik Krallık'ta var mı?" sorusuna "Hayır, bir kahvaltı en az 30 pound" yanıtını verdi.

TikTok videosunda turistler, "Döviz kuru yüzünden geldim" ifadelerini kullandı.