İstanbul'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e, Özel Harekât ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD Silahlı Terör Örgütüne para transferi gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.
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