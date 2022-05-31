İstanbul'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

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İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e, Özel Harekât ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

ANKA
31 Mayıs 2022 Salı, 13:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD Silahlı Terör Örgütüne para transferi gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

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