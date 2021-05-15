İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
İzmir Konak'ta 18 yaş altındaki çocuklar, sokağa çıkma yasağına rağmen deniz keyfi yapıyor. Pasaport sahilinde su çeken pompanın üzerinden denize atlayan çocuklar, su kirli görünmesine rağmen "Eve gidince banyo yapıyoruz, bir şey olmaz" dedi.
Pandemi nedeniyle uygulanan yasağa rağmen İzmir'in Konak ilçesinde dışarı çıkan çocuklar, Pasaport sahilinde deniz keyfi yapıyor. Beton zemine düşme tehlikesine aldırmadan yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki su pompası demirinden korkusuzca denize atlayan gençler, polisi görünce kaçtıklarını anlattı. Çocuklar, "Her yer kapalı. Biz bir saat gelip yüzüp gidiyoruz. Su pis ama eve gidince banyo yapıyoruz. Bir şey olmaz" diye konuştu.
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