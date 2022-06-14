İzmir'de motokuryeler akaryakıt zamlarını protesto etti
İzmir'de motokuryeler , konvoy oluşturup korna çalarak akaryakıt zamlarını protesto etti, "Zamlara hayır" sloganı attı.
İzmir'de çalışan motokuryeler, akaryakıta yapılan zamları, bugün Karşıyaka sahil yolunda konvoy oluşturarak protesto etti.
''Zamlara hayır'' sloganı atarak dolaşan motokuryelere diğer araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.
Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, gelecek günlerde daha geniş kapsamlı bir eylem yapmayı planladıklarını söyledi.
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