Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada

13 Nisan 2021 Salı, 10:12

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Audi marka otomobil sürücüsü yolda ilerleyen taksicinin aracına çarptı. Taraflar arasında yol ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ile trafik polisleri de kavga eden kişileri ayırmaya çalıştı. Taksicinin aracına çarpan şahıs daha sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı. Kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.