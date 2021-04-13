Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada
Kadıköy’de yol üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil sürücüsü ile taksici çarpıştı. Taraflar birbirlerine girince hem polis hem de vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.
Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Audi marka otomobil sürücüsü yolda ilerleyen taksicinin aracına çarptı. Taraflar arasında yol ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ile trafik polisleri de kavga eden kişileri ayırmaya çalıştı. Taksicinin aracına çarpan şahıs daha sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı. Kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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