Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:53

Canan Kaftancıoğlu, İsrail'in Filistin'e dönük saldırılarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 16 Mayıs 2018 tarihinde yaptığı bir açıklamanın videosuna da yer veren Kaftancıoğlu, "CHP’si zamana, zemine, konjonktüre, çıkara dayalı değil insanlık değerlerine, evrensel değerlere bağlı ilkeleriyle siyaset yapar ve daima halkın, mazlumun yanında olur. Ben ise dün neysem bugün de oyum" dedi.

Kaftancıoğlu, söz konusu videoda şunları söylüyor:

"Filistin'de yaşananlar büyük bir katliam ve insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 62 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere bütün güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in insanlık dışı tutumudur.

Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının İsrail devletinin 70. kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılıyor olması büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeyi, İsrail'i masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz."