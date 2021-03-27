Kahta’da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki Fahri Yeni (14) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 37’nci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden İsmail Yeni (39) yönetimindeki 06 M 3678 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fahri Yeni, Sedat Yeni (26), Mehmet Yeni (23) ve Cengiz Kurt (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fahri Yeni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeni’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
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