Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor

04 Mayıs 2021 Salı, 13:21

Bor ilçesinde eve girebilmek için kapının kenarındaki ayakkabılığa çıkan kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine defalarca tokmağı çalan ve miyavlayan kedi görenleri gülümsetti.

Kedinin sosyal medyaya yüklenen görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı.