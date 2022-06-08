Kemal Kılıçdaroğlu ile 97 yaşında Hayriye Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog: İşte o anlar...
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü 97 yaşındaki Hayriye Kuzu: "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmek için İzmir'in Kiraz ilçesinden TBMM’ye gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu ile bir araya geldi. “Nasılsın” sorusuna Kuzu’nun, "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım" yanıtını vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Olacak olacak her şey güzel olacak” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmek için İzmir'in Kiraz ilçesinden TBMM’ye gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu ile bir araya geldi. “Nasılsın” sorusuna Kuzu’nun, "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım" yanıtını vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Olacak olacak her şey güzel olacak” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Kiraz İlçesi’nin kırsal Kaleköy Mahallesi’nden Meclis’e gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu’yu makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu ve Kuzu arasında şu diyaloglar yaşandı:
“Kılıçdaroğlu: Nasılsın?
Hayriye Kuzu: Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım
Kılıçdaroğlu: Olacak olacak, her şey güzel olacak.
Kuzu: Namazımı kılıp, Allah'a dua ediyorum
Kılıçdaroğlu: Hayır duanı eksik etme o bana yetiyor zaten
Kuzu: Etmiyorum zaten
Kılıçdaroğlu: Ellerinden öpüyorum."
“HESABI YOK. TORUNUN TORUNU”
Hayriye Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun yüzünü okşayarak, "Çocuğum, evladımsın. Senle yaşıt oğlum var” dedi. Kuzu, Kılıçdaroğlu’nun sorusu üzerine üç çocuğu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “Kaç torunun var” sorusuna ise Kuzu, “Hesabı yok. Torunun torunu..." yanıtını vererek gülümsedi.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Motorine dev zam!
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Gevrek ve boyoza bir zam daha