Kemal Kılıçdaroğlu ile 97 yaşında Hayriye Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog: İşte o anlar...

08 Haziran 2022 Çarşamba, 14:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmek için İzmir'in Kiraz ilçesinden TBMM’ye gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu ile bir araya geldi. “Nasılsın” sorusuna Kuzu’nun, "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım" yanıtını vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Olacak olacak her şey güzel olacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmek için İzmir'in Kiraz ilçesinden TBMM’ye gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu ile bir araya geldi. “Nasılsın” sorusuna Kuzu’nun, "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım" yanıtını vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Olacak olacak her şey güzel olacak” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Kiraz İlçesi’nin kırsal Kaleköy Mahallesi’nden Meclis’e gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu’yu makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu ve Kuzu arasında şu diyaloglar yaşandı:

“Kılıçdaroğlu: Nasılsın?

Hayriye Kuzu: Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım

Kılıçdaroğlu: Olacak olacak, her şey güzel olacak.

Kuzu: Namazımı kılıp, Allah'a dua ediyorum

Kılıçdaroğlu: Hayır duanı eksik etme o bana yetiyor zaten

Kuzu: Etmiyorum zaten

Kılıçdaroğlu: Ellerinden öpüyorum."

“HESABI YOK. TORUNUN TORUNU”

Hayriye Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun yüzünü okşayarak, "Çocuğum, evladımsın. Senle yaşıt oğlum var” dedi. Kuzu, Kılıçdaroğlu’nun sorusu üzerine üç çocuğu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “Kaç torunun var” sorusuna ise Kuzu, “Hesabı yok. Torunun torunu..." yanıtını vererek gülümsedi.