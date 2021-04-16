Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye telefon

16 Nisan 2021 Cuma, 09:02

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100'de katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden, koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce'yi iki defa arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Yarkadaş, TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu gazeteciler Gürkan Hacır, Metin Özkan ve Hadi Özışık katıldığı programda Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasındaki gerçekleşen görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Muharrem İnce pazar gecesi Ankara Şehir Hastanesi’ne yatırıldı. Pazartesi taburcu olacak. Pazar gecesi İnce’nin hastaneye yatırıldığını öğrenen Kılıçdaroğlu pazartesi sabahı aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün bir daha aradı, 5-6 dakika sohbet ettiler"