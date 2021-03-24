Mansur Yavaş acı gerçeği canlı yayında açıkladı!

24 Mart 2021 Çarşamba, 15:22

Yeni projeleri olan “Başkent kart”ı da tanıtan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

“Bir kart çıkaracaktık sosyal yardım alanlar için ama gelişen teknolojiyle bir kartı daha da geliştirdik. Tüm dünyada geçerli olacak. Şuan bankalarda görüşüyoruz. Arzu eden bunu kredi kartı gibi de kullanacak. Tüm harcamalarında kullanacak. Otobüs bileti almaktan tutun her şeyde bunu kullanabilecek. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman 160 bin sosyal yardım alanda da bu karttan olacak. Biz bunlara para yükleyip paket dağıtmayı ortadan kaldırıyoruz.”

“ÇİKOLATA ALMIŞLAR ÇOCUKLARINA”

Geçen seferde Türkiye çapında bir ihale kart dağıtalım diye (Başkent kartı göstererek) bu yetişmeyince alışveriş kartları. En fazla kırım yapan firmadan aldık ve kartları dağıttık. Takip ettik daha sonra bu sosyal yardım alanlar bu kartlarla en fazla ne almışlar. Ne almışlar biliyor musunuz? Çikolata almışlar çocuklarına. Bakın çok entresan. Çoçukların biliyorsunuz en fazla istedikleri şeylerden birisi çikolata. İstiyor ve alamıyor babaları. Arkamızı dönüyoruz ev geç gidiyorum isteyecekler diye. Dolayısıyla bırakalım o ailenin ihtiyacı ne varsa onu alsın artı mahalle bakkalları bundan istifade edecek dağılacak. Eskiden ihale yapılıyordu. Bir tane firmadan alıyordunuz onu dağıtıyordunuz.”

İŞSİZLİK ORANI 13,2

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.