Marmaris'te 'trafiğe çıkmayın' uyarısı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği yangın, aradan geçen 26 saate rağmen kontrol altına alınamadı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yurttaşlara "Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği yangın, aradan geçen 26 saate rağmen kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu açıklayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'te ciğerlerimiz yanıyor. Tüm kurumlar canhıraş bir mücadele veriyor. Ancak yangını kontrol altına alabilmiş değiliz." dedi. Oktay yurttaşlara çağrıda bulunarak, "Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın. Ne sağlık ekiplerimiz, ne yangın söndürme araçlarımız, arazözlerimiz yeterli sürede ulaşması gereken yerlere ulaşamıyorlar. Lütfen zorunlu değilseniz trafiğe çıkmayın." dedi.
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