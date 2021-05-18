Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin parti şarkısı belli oldu.
CHP'den ayrılan Muharrem İnce, dün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi vererek Memleket Partisi'ni resmen kurdu.
Memleket Partisi'nin parti şarkısı da belli oldu.
Şarkının sözleri şöyle:
Yaz dağlara, yaz ovalara,
Yaz memleketimin o kutsal toprağına,
Bu düzen yıkılacak, umut fışkıracak,
Memleket Partisi'yle çiçekler açacak.
Söz analara, söz çocuklara,
Söz memleketimin o kutsal toprağına,
Bu düzen yıkılacak, umut fışkıracak,
Memleket Partisi'yle çiçekler açacak.
İnce, haydi İnce,
Yüzler gülecek sayende,
Memleket, adalet, vicdan,
İşsize iş her yerde.
İnce, haydi İnce,
Gençler gülecek sayende,
O karanlık günler bitecek,
Umut dolacak memlekete.
“Memleketim, kavgam, sevdiğim. Gözlerinde bir fener alayı heyecanıyla, sana bakan bu çocuk, yemini sana, davası uğruna hayali yarınlara mühürlü bu adam benim.” - Muharrem İNCE
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