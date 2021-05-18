Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu

18 Mayıs 2021 Salı, 16:01

CHP'den ayrılan Muharrem İnce, dün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi vererek Memleket Partisi'ni resmen kurdu.

Memleket Partisi'nin parti şarkısı da belli oldu.

Şarkının sözleri şöyle:

Yaz dağlara, yaz ovalara,

Yaz memleketimin o kutsal toprağına,

Bu düzen yıkılacak, umut fışkıracak,

Memleket Partisi'yle çiçekler açacak.

Söz analara, söz çocuklara,

Söz memleketimin o kutsal toprağına,

Bu düzen yıkılacak, umut fışkıracak,

Memleket Partisi'yle çiçekler açacak.

İnce, haydi İnce,

Yüzler gülecek sayende,

Memleket, adalet, vicdan,

İşsize iş her yerde.

İnce, haydi İnce,

Gençler gülecek sayende,

O karanlık günler bitecek,

Umut dolacak memlekete.

“Memleketim, kavgam, sevdiğim. Gözlerinde bir fener alayı heyecanıyla, sana bakan bu çocuk, yemini sana, davası uğruna hayali yarınlara mühürlü bu adam benim.” - Muharrem İNCE