Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosunu belli oldu
CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunu belli oldu.
Damga gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunu açıkladı.
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