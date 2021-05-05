Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosunu belli oldu

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CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:25

Damga gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunu açıkladı.

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