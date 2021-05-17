Memleket Partisi’nden ‘çalıntı logo' iddiasına yanıt: Bir hikayesi var

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:46

Muharrem İnce'nin 2020 Eylül ayında Sivas’ta başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme süreci tamamlandı.

Kuruluş dilekçesi resmi olarak İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen Memleket Partisi'nin logosu hakkında sosyal medyada ‘çalıntı’ iddiaları ortaya atıldı.

Söz konusu iddiaya ilişkin çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı.

Bu paylaşımlardan bazıları şu şekilde: “Şaşırmadık, genel başkanı olan kişi de hayallerimizi çalmıştı vaktinde”, “Ülkede ne bize ait ki? Her şey çalıntı”, “En azından parti logoları çalıntı olmasaydı.”

İKİ LOGO ARASINDAKİ BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Partinin logosunun, uluslararası e-ticaret şirketi ViziNova'nın logosundan alıntılandığı savunulurken, iki logo arasındaki benzerlikler dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken nokta ise Memleket Partisi ile ViziNova'nın logolarındaki küçük farklılıklar. Memleket Partisi’nin logosunda nazar boncuğu kullanılırken, e-ticaret şirketinin logosunda kırmızı yuvarlak bir işaret mevcut. Bir diğer ise ViziNova'nın logosundaki 8 işaret, parti logosunda 7 işaret olarak kullanılmış.

PARTİ İDDİALARI REDDETTİ

Duvar'ın aktardığına göre; Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın, parti logosunun ‘çalıntı’ olduğu iddialarını reddetti. Söz konusu logonun ‘bir hikayesi’ olduğunu söyleyen Akalın, logo hakkındaki sorulara 18 Mayıs’ta yapılacak parti tanıtım toplantısında Muharrem İnce’nin cevap vereceğini kaydetti.