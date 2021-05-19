Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin videolu bir paylaşım yaptı.
Akşener videoyu, ''#19Mayıs1919 milletimize pranga vurulamayacağının yeniden ispatı için atılan tarihi bir adımdır. Bu adım, istikbali, istiklalden ayrı düşünmeyip bugünü gençlerin bayramı ilan eden büyük bir vizyonun imzasıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun...'' notuyla paylaştı.
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