Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:43

Akşener videoyu, ''#19Mayıs1919 milletimize pranga vurulamayacağının yeniden ispatı için atılan tarihi bir adımdır. Bu adım, istikbali, istiklalden ayrı düşünmeyip bugünü gençlerin bayramı ilan eden büyük bir vizyonun imzasıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun...'' notuyla paylaştı.