Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü

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İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki bir minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Minibüs Ahmet Yürük, gelini ve torununa çarptı. Dede Yürük, kucağındaki torununu kurtarmayı başarırken, minübüs ile evin duvarı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Yürük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 10:45

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 30 Mayıs Salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeyken kaymaşa başlayan minibüs Ahmet Yürük, kucağında torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e, evlerine girmek üzereyken çarptı. Minibüsü son anda farkeden Yürük, kucağındaki torununu kurtarmak için hamle yaptı.

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Minibüs Beyoğlu trafik kazası

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