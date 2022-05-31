Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü

31 Mayıs 2022 Salı, 10:45

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 30 Mayıs Salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeyken kaymaşa başlayan minibüs Ahmet Yürük, kucağında torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e, evlerine girmek üzereyken çarptı. Minibüsü son anda farkeden Yürük, kucağındaki torununu kurtarmak için hamle yaptı.

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