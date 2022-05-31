Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü
İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki bir minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Minibüs Ahmet Yürük, gelini ve torununa çarptı. Dede Yürük, kucağındaki torununu kurtarmayı başarırken, minübüs ile evin duvarı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Yürük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 30 Mayıs Salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeyken kaymaşa başlayan minibüs Ahmet Yürük, kucağında torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e, evlerine girmek üzereyken çarptı. Minibüsü son anda farkeden Yürük, kucağındaki torununu kurtarmak için hamle yaptı.
Video Haberler
- Sıcaklık rekoru kırıldı: 95 yılın en sıcak günü oldu
- Oteli karıştıran kavga: Yumruklar havada uçuştu!
- Omar'ın hayati tehlikesi geçti
- O fabrika sökülüyor!
- 'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede
- Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
- Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira
- Şehir hastanesi şantiyesinde ücret isyanı
- Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi
- Baskında ele geçirildi: 2 tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'