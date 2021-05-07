Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
Sultangazi'de 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup gencin yolcu minibüsündeki eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Başka bir görüntüde ise kuralları ihlal ederek parkta doğum günü kutlaması yapıldı.
Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup genç, yolcu minibüsünde müzik eşliğinde eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan gruptakiler, seyir halindeki minibüste müzik açarak oynadılar. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden gençler, sosyal medya hesaplarında da paylaştı.
PARKTA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Kaydedilen bir başka görüntüde ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan parkta toplanan bir grup, doğum günü kutlaması yaptı. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gruptakilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.
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