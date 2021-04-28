Wushu Federasyonu'ndaki skandalları yazan gazeteciye hapis talebi
BirGün editörüne Türkiye Wushu Federasyonu’ndaki skandalları haberleştirdiği için dava açıldı.
Türkiye Türkiye Wushu Federasyonu’nda (TWF) yaşanan skandalı aylarca konuştu. Konuyu haberleştiren BirGün editörü Eren Tutel’e ise, TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz ve kızı Elif Akyüz'ün şikayetiyle "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla dava açıldı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 30 Eylül’de yapılacak. Dava kapsamında Tutel’in 3 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
USULSÜZLÜKLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Sporculara namaza kılma zorunluluğu getiren Abdurrahman Akyüz, Sadık Pehlivan’ı Alevi olduğu nedeniyle ulusal takım kampından kovmuştu.
TWF Başkanvekili ayrıca Avrupa Şampiyonası’na katılan sporcuları 6 bin lira karşılığında turnuvanın yapılacağı ülkeye götürmüştü.
Birçok sporcuyu mağdur eden TWF yönetiminin usulsüzlükleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı herhangi bir yaptırım uygulamış değil.
Öte yandan Basın İlan Kurumu (BİK), wushu haberleri nedeniyle gazetemiz BirGün'e pek çok defa ilan kesme cezası uyguladı.
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