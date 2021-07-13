Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
Mısır'ın başkenti Kahire’de bariyerlere çarpan bir akaryakıt tankeri alev aldı.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Helvan bölgesinde bir akaryakıt tankeri yoldaki bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken yolun geçici trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
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