Mısır’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü

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Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde girdiği denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadın, yaşamını yitirdi.

İHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 14:08

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada’da korku dolu anlar yaşandı. Avusturyalı bir kadın Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpekbalığının saldırısına uğradı. O anlar kıyıdakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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