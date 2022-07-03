Mısır’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü
Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde girdiği denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadın, yaşamını yitirdi.
Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada’da korku dolu anlar yaşandı. Avusturyalı bir kadın Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpekbalığının saldırısına uğradı. O anlar kıyıdakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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