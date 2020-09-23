Müge Anlı'dan "Aleyna Çakır'ın peşini bıraktı" iddialarına yanıt

23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:30

Aleyna Çakır'ın şüpheli şekilde ölmesine ilişkin yaptığı yayınlar ile son günlerde sıkça konuşulan televizyon sunucusu Müge Anlı, "konunun peşini bıraktı" yönündeki iddialara canlı yayında yanıt verdi. Anlı, "Siz benim arkamda bu kadar duruyorken sizin arkasında durduğunuz konuyu bırakmak namussuzluk olur. Siz beni tanıyorsunuz, ben bunu yapmam! Hiç merak etmeyin" dedi.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin yayınlar yapan televizyon sunucusu Müge Anlı, Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak değerlendirilen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünün ardından gündem olmuştu. Uygun Ailesi, Gülay Uygun'un ölümünden Müge Anlı'yı sorumlu tutmuştu.

Bu iddiaları reddeden Müge Anlı'nın Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili yaptığı yayınlara ara vereceği iddia edilmişti. Bugün canlı yayında bu iddialara yanıt veren Anlı, "Siz benim arkamda bu kadar duruyorken sizin arkasında durduğunuz konuyu bırakmak namussuzluk olur. Siz beni tanıyorsunuz, ben bunu yapmam! Hiç merak etmeyin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Anlı'nın bir haftadır ATV'de yayımlanan programında işlediği konuyla ilgili, 15 Eylül Salı günü Ankara'dan bir kişi canlı yayına bağlandı ve şunları söyledi:

"Bizim burada yaklaşık 10 ay evvel bir düğün oldu. Düğüne gittik. Sonradan Ümit geldi, arkasından 6 tane 19 en fazla 21 yaşlarında kız geldi. Benim yanımda da Ümit'in annesi oturuyordu. Yanına gelen o kızlar 'Yurt anne' diyerek seslendi. Sordum 'neden yurt anne diyorsunuz?' diye. 'Bizim yurtta çalışıyor, o yüzden' dediler. 'Okuyor musunuz?' diye sordum, hani yurttan çıktıkları için. 'Hayır, yurt anne bizi 18 yaşından sonra alıp ev açıyor. İşe sokma adıyla götürüyor, oğlu…"

Yayına bağlanan kadının sesi burada programın yapımcıları tarafından kesildi.

Gülay Uygun'un, bir 'engelsiz aile yaşam ve rehabilitasyon merkezi'nde çocuk eğitmeni olarak çalıştığı belirtiliyor.

17 Eylül Perşembe günü Müge Anlı, konuyla ilgili soruşturma açıldığını; yaklaşık 20 kişinin de benzer iddialarda bulunmak için yayına bağlanmak istediğini; bu kişilerin ifadelerinin de soruşturmaya dahil edileceğini söyledi:

"Yayınımıza bağlanan kişilerle ilgili kanalımıza talepte bulunuldu. Kimliklerinin gizli kalması şartıyla bilgiyi paylaşacağımızı ifade ettik."

Programa çok sayıda video ve fotoğraf gönderilerek bu iddianın tekrarlandığını belirten Müge Anlı, "Gündeme gelen iddialar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da soruşturma başlattı çok hızlı bir şekilde. O videoları da müfettişimize ulaştırdık" dedi.

Ancak iddialarla ilgili Gülay Uygun henüz ifade vermemişti, perşembe günü açıldığı belirtilen soruşturma kapsamında teyit edilmiş bir bilgi olup olmadığı da bilinmiyor.