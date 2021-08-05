Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:10

Muğla’da yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Yangınla birlikte risk taşıyan mahalle ve köyler tahliye edilirken, gün boyunca alevlerin etkili olduğu farklı noktalardan yükselen dumanlar ise gökyüzünü griye boyadı. Şehrin renginin adeta ikiye bölündüğü o anlar havadan görüntülendi.