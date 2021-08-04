Muğla Köyceğiz yanmaya devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangın nedeniyle alevlerin ulaştığı bir mahalle kısmi tahliye ediliyor.

Gizay Çelik
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:42
Muğla Köyceğiz yanmaya devam ediyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden şiddetlendi.

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi tarafında alevler kısa sürede etkisini yeniden gösterdi ve kısmi tahliye başladı. Evlerini boşaltan yurttaşlar panik içerisinde yangının sönmesini bekliyor.

Cumhuriyet, yangın yerinden son durumu takip ediyor.


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