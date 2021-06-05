Müzisyen Gülcan Altan,"Sahne sokakta" dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu

05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:51

Birçok sanat emekçisi gibi salgın döneminde işsiz kaldığını belirten müzisyen Altan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Altan verdiği mini konserin görüntülerini paylaşarak "Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır demiştik. Sanat emekçileri bir yılı aşkın bir süredir işsiz! Asla sessiz kalmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Şimdi kol kola girme ve sokakları sahneye dönüştürme zamanı.#sahnesokakta" ifadelerini kullandı.







MÜZİSYAN ALTAN "BOYUN EĞME" DEDİ

Paylaştığı videoda ise müzisyen Altan, "boyun eğme" şarkısını seslendirerek şu çağrıda bulundu:

Ben Gülcan Altan, işsiz bırakılmış bir müzisyenim. Sahnemizi pandemi nedeniyle bizden aldılar ve ben seyircime sahip çıkmak için buraya geldim. Çünkü siz olmazsanız biz olmayız, biz olmazsak sanat olmaz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bütün sanat emekçilerini "sahne sokakta" diyerek sokaklara çağırıyoruz."

'BOYUN EĞME'ŞARKISI

Ey insanoğlu niçin eğilirsin?

Zalimin zulmüne hiddetine

Ey insanoğlu niçin eğilirsin?

Zalimin zulmüne hiddetine

Bazen eğilir insan

Su içerken soğuk bir pınardan

Bazen eğilir insan

Kırçiçeğini koklarken dalından

Boyun eğme insan

Boyun eğme dayan

Boyun eğme diren

Boyun eğme insan

Boyun eğme insan

Boyun eğme dayan

Boyun eğme diren

Boyun eğme insan

Ey insanoğlu niçin ezdirirsin?

Kendini her güce her şiddete

Ey insanoğlu niçin ezdirirsin?

Kendini her güce her şiddete

Bazen eğilir insan

Su içerken soğuk bir pınardan

Bazen eğilir insan

Kırçiçeğini koklarken dalından

Boyun eğme insan

Boyun eğme dayan

Boyun eğme diren

Boyun eğme insan

Boyun eğme insan

Boyun eğme dayan (dayan)

Boyun eğme diren

Boyun eğme insan

Boyun eğme insan

Boyun eğme dayan

Boyun eğme diren

Boyun eğme insan

Boyun eğme insan

Boyun eğme dayan

Boyun eğme diren (diren)