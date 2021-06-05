Müzisyen Gülcan Altan,"Sahne sokakta" dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
Müzisyen Gülcan Altan, koronavirüs salgını nedeniyle sanat emekçilerinin yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekmek için"sahne sokakta" sloganıyla sosyal medya hesabı Twiitter'dan paylaşımda bulundu.
Birçok sanat emekçisi gibi salgın döneminde işsiz kaldığını belirten müzisyen Altan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Altan verdiği mini konserin görüntülerini paylaşarak "Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır demiştik. Sanat emekçileri bir yılı aşkın bir süredir işsiz! Asla sessiz kalmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Şimdi kol kola girme ve sokakları sahneye dönüştürme zamanı.#sahnesokakta" ifadelerini kullandı.
MÜZİSYAN ALTAN "BOYUN EĞME" DEDİ
Paylaştığı videoda ise müzisyen Altan, "boyun eğme" şarkısını seslendirerek şu çağrıda bulundu:
Ben Gülcan Altan, işsiz bırakılmış bir müzisyenim. Sahnemizi pandemi nedeniyle bizden aldılar ve ben seyircime sahip çıkmak için buraya geldim. Çünkü siz olmazsanız biz olmayız, biz olmazsak sanat olmaz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bütün sanat emekçilerini "sahne sokakta" diyerek sokaklara çağırıyoruz."
'BOYUN EĞME'ŞARKISI
Ey insanoğlu niçin eğilirsin?
Zalimin zulmüne hiddetine
Ey insanoğlu niçin eğilirsin?
Zalimin zulmüne hiddetine
Bazen eğilir insan
Su içerken soğuk bir pınardan
Bazen eğilir insan
Kırçiçeğini koklarken dalından
Boyun eğme insan
Boyun eğme dayan
Boyun eğme diren
Boyun eğme insan
Boyun eğme insan
Boyun eğme dayan
Boyun eğme diren
Boyun eğme insan
Ey insanoğlu niçin ezdirirsin?
Kendini her güce her şiddete
Ey insanoğlu niçin ezdirirsin?
Kendini her güce her şiddete
Bazen eğilir insan
Su içerken soğuk bir pınardan
Bazen eğilir insan
Kırçiçeğini koklarken dalından
Boyun eğme insan
Boyun eğme dayan
Boyun eğme diren
Boyun eğme insan
Boyun eğme insan
Boyun eğme dayan (dayan)
Boyun eğme diren
Boyun eğme insan
Boyun eğme insan
Boyun eğme dayan
Boyun eğme diren
Boyun eğme insan
Boyun eğme insan
Boyun eğme dayan
Boyun eğme diren (diren)
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