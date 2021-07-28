Niğdeli çiftçi isyan etti: Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:36

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticileri ile bir araya geldi. 2020 yılında maliyetine ürün satamadıklarını ifade eden üreticiler halen büyük şehirlerde marketlerde 3 liradan satılan patatesin fiyatının; ekimde, hasat döneminde düşmesinden ve ürünün çöp olmasından kaygılandıklarını söyledi.

Patates ekiminin geçen yıla göre azaldığını söyleyen bir üretici, geçen yıl 70 dekar alanda ektiği patatesi bu yıl 55 dekara ekebildiğini, hayvan gübresine bile ulaşmakta zorlandıkları için daha fazla ekim yapamadıklarını söyledi.

Niğdeli çiftçi, “Geçen sene 2 bin 200 liraya aldığımız üre gübresi şu an da 5 bin 200 lira. Geçen sene 2 bin liraya aldığımız gübre 4 bin lira. Karaborsa olarak gidiyor. Bulmakta da zorluk çektik. Elektriğe yüzde 15 zam geldi. İlaçlar yüzde 100 üzerinde zamlandı. Patates ekimi geçen seneye göre azaldı. Çünkü milletin gücü yetmiyor” dedi.

Üretici, geçen yıldan halen 10 ton patatesi satamadığını ifade ederek, “Bizim depomuzda 10 ton patates kaldı. Son onda TMO alıma açtı. Biz işçi bulamadık. Patates çimlendi. Öyle olunca kaldı” diye konuştu.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TOHUM VERMİYOR

Patates tohumunu alabilmek için büyük şirketlere aylar öncesinden neredeyse yalvararak müracaat ettiklerini söyleyen üretici, şunları söyledi:

“Biz bu patatesin tohumunu almak için büyük bir şirketten, tüccardan yalvar yakar 6 ay öncesinden adama para verdik. Yaklaşık 11 milyar değerinde. Bu sene daha da pahalı. Önceden tarım kredilerden alıyorduk şu an da büyük şirketlere yalvarmak zorundayız taze tohum için. Tarım kredi çok nadir, ikinci üçüncü ekim tohumları veriyor. Yurtdışından direkt şirketlere gidiyor tohumlar.”

CHP Niğde Milletvekili Gürer iktidarı şimdiden uyardığını belirterek planlamanın doğru yapılması gerektiğini söyledi. Gürer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Patates geçen yıl 1 liraya mal olmasına rağmen hasat döneminde 60 kuruşa, depolandıktan sonra 25 kuruşa satılmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi bir miktar alım yaparak kısmi de olsa çiftçiye destek sağladı. Ama önemli ölçüde patates çürüdü. Bu yıl çiftçi yapacak başka bir işi olmadığı için bölgemizde patates ekimine yöneldi. Eylül ayında bu tarlalarda patatesin hasadı başlayacak.

Bir dekara yaklaşık 250-400 kilo arasında tohum gidiyor. İlacı, gübresi, tohumu diğer giderleri yanında hasat dönemindeki işçiliği de dikkate alındığında ciddi anlamda buraya bir emek gerekiyor. Patates, Türkiye’de hububattan sonra en çok üretilen ürün durumunda ve fakirin fukaranın, dar gelirlilerin en çok tükettiği gıda. Patateste fiyatın dengeli olabilmesi için siyasi iktidarın girdi maliyetlerini dengeleyerek fiyatları çiftçiye sağlaması gerekir. Bugünden uyarıyoruz, eylül ayında çiftçi mağdur olmaması için, iktidar planlamasını doğru yapmalı önlemlerini almalı.”