O sözler sosyal medyada gündem oldu: 'Kuran'da yazanı kenara bırak, Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
Bir yurttaşın faize yönelik söylediği "Kuran’da yazanı bırak, Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Aksaray’daki Meyve Sebze Hali’nde çekildiği iddia edilen videoda; yurttaşın, farklı bir düşünce dile getiren genci de küfür ederek kovaladığı görüldü.
Aksaray’daki Meyve Sebze Hali’nde çekildiği öne sürülen videoda bir yurttaş, "Cumhurbaşkanı diyorsa faiz haram değildir" çıkışında bulundu.
Yanındaki bir kişinin "Ama Kuran’da haram" yanıtı vermesi üzerine yurttaş, "Kuran’da yazanı bir kenara bırak. Cumhurbaşkanı diyorsa haram değildir" dedi. Videonun devamında, faiz çıkışı dikkat çeken yurttaşın, farklı bir düşünce dile getiren genci de küfür ederek kovaladığı gördüldü.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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