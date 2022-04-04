O sözler sosyal medyada gündem oldu: 'Kuran'da yazanı kenara bırak, Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 15:50

Aksaray’daki Meyve Sebze Hali’nde çekildiği öne sürülen videoda bir yurttaş, "Cumhurbaşkanı diyorsa faiz haram değildir" çıkışında bulundu.

Yanındaki bir kişinin "Ama Kuran’da haram" yanıtı vermesi üzerine yurttaş, "Kuran’da yazanı bir kenara bırak. Cumhurbaşkanı diyorsa haram değildir" dedi. Videonun devamında, faiz çıkışı dikkat çeken yurttaşın, farklı bir düşünce dile getiren genci de küfür ederek kovaladığı gördüldü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.