O sözleri ortaya çıktı! Sedat Peker'den 'görevli' ve 'emekli' yanıtı

04 Haziran 2021 Cuma, 17:31

Türkiye, bir süredir suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker’in yayımladığı videoları ve gündeme taşıdığı iddialarını konuşuyor.

Sedat Peker'in açıklamalarıyla gazeteci Kutlu Adalı suikastı yeniden gündeme geldi.

Sedat Peker, 1996 yılında öldürülen Kutlu Adalı için Korkut Eken'in kendisinden adam istemesi üzerine bizzat kardeşi Atilla Peker'i gönderdiğini söyledi. Korkut Eken'in kardeşiyle birlikte Kutlu Adalı'yı öldürmek için Kıbrıs'a gittiğini belirten Sedat Peker, o zaman cinayetin işlenemediğini, ancak daha sonra Eken'in kendisine "O işi hallettik" dediğini aktardı.

Kutlu Adalı cinayetini gerçekleştiren ekibin başında olduğu öne sürülen emekli asker ve eski MİT yöneticisi Korkut Eken ise, o dönem Korgeneral olan Hasan Kundakçı'nın Kıbrıs'taki 'PKK faaliyetleri' iddiasıyla Mehmet Ağar'dan yardım istediğini, bunun üzerine Kıbrıs'a gittiğini söyledi.

KORKUT EKEN’İN “GÖREVLİ” SÖZLERİ

Sedat Peker, 2002 yılında, dünyadaki bütün Türkleri internet aracılığıyla buluşturmayı amaçlayan "www.ozturkler.com" sitesini açtı. Sitenin açılışı, Hilton Convention Centerda 1.500 kişinin katılımıyla yapıldı. Geceye dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, dönemin devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz, emekli general Veli Küçük, Prof. Şener Üşümezsoy, Ord. Prof. Reha Oğuz Türkkan, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Adnan Şenses, Seda Sayan, Gönül Yazar, Osman Yağmurdereli, Hakan Altun, Şenol İpek ve Cengiz Kurtoğlu da katıldı. O dönem cezaevinde olan Korkut Eken’in plaketi oğlu Koray Eken’e verildi.

GECEDEN SONRA TELEVİZYONA ÇIKTI

Sedat Peker’in sitesinin açılış gecesine başta Veli Küçük olmak üzere, emekli generallerin katılması ve o dönem hapiste olan Korkut Eken’e ödül verilmesi tartışma yarattı.

Peker, gecenin ardından, 29 Mayıs 2002 tarihinde, Kanal 7’deki Kırmızı Işık Programı'nda, Akif Beki'nin sorularını yanıtladı.

Akif Beki’nin “Korkut Eken’le nasıl bir ilişkiniz var? Korkut Eken bir gazeteci meslektaşımızla, Saygı Öztürk’le yaptığı röportajda, kitabında var Saygı Öztürk’ün, sizin için şöyle diyor; ‘Görevliyken de emekliyken de kişiliğini bozmamış bir arkadaşımızdır.’ Hangi görevden söz ediliyor burada?” sorusuna Sedat Peker şöyle yanıt verdi:

“GEÇMİŞTE BÖYLE BİR HİZMETİMİZ VARSA…”

“Bunu açıklamak çok geniş bir perspektif, yani bunu nasıl açıklayabilmek pek mümkün olur bilmiyorum ama dilim döndüğünce, anlayabileceğiniz ölçülerde veya anlatabileceğim ölçülerde, siz zaten muhakkak anlarsınız da, ben anlatma konusunda sıkıntı yaşarsam, anlatabileceğim ölçülerde anlatayım.

Sayın Korkut Eken tanıdığım, kendisine saygı duyduğum bir devlet görevlisidir. Kendisine ağabey diye hitap ederim. Aile büyüklerimin vasıtasıyla kendisiyle tanışmıştım. Sayın Korkut Eken’in söylediği bu kelime, cümle yanlış yorumlanmış olabilir, ben durum itibariyle tipime baktığınızda, zaten emekli olacak kadar yaşlı bir insan değilim. O yüzden dolayı benim resmi bir görev alabilmem, almış olmam söz konusu da değildir.

Ben bunu yanlış anlamadan dolayıdır diye düşünüyorum. Bizim devlet konusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini taşıyan herkesin, muhbirlik ölçüsünde değil, ama bu ülkenin menfaatleri için üzerine bir görev düşerse, ben buna cami hocasından, sokakta yatan şarapçısına kadar herkesin canı gönülden yardım edeceğine hiçbir şüphe yok, ve tüm kalbimle buna zaten inanıyorum.

Böyle bir söz konusu hizmetimiz ilerde de olacaksa bundan şeref duyarız, geçmişte böyle bir hizmetimiz varsa, olmuşsa da bu da bizim için onurdur, bunu da kendimizin onuru olarak kabul ederiz.”