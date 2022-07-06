Ölen köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:16

Adıyaman Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde; ismi öğrenilemeyen bir gencin gezintiye çıkardığı köpeğe bisiklet çarptı. Köpek olay yerinde öldü. Terrier cinsi Mars isimli köpeği yoldan kaldırıma alan yurttaşlar, köpeğin yaşaması için masaj yaptı.

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