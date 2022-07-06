Ölen köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü

Abone Ol google-news

Adıyaman’da, bir bisikletin çarpması sonucu köpeği ölen genç, köpeğin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Gencin sözleri ise yürekleri burktu.

İHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:16

Adıyaman Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde; ismi öğrenilemeyen bir gencin gezintiye çıkardığı köpeğe bisiklet çarptı. Köpek olay yerinde öldü. Terrier cinsi Mars isimli köpeği yoldan kaldırıma alan yurttaşlar, köpeğin yaşaması için masaj yaptı.

Haberin devamı...

Köpek adıyaman bisiklet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler