Polise yapılan şaka gerçek oldu
Aydın'da görev yapan gazetecilerin 10 Nisan Polis Haftası için yaptığı şaka gerçek oldu.
Gazeteciler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, asılsız silahlı ve bıçaklı kavga ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis memurları verilen adrese geldiklerinde gazeteciler tarafından baklava ve meşaleler ile karşılandı. Olay yerine gelen polislerin gazetecilere teşekkür ettiği sırada, yaklaşık 20 metre ileride taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü yol verme kavgasına tutuşunca gazetelerin şaka olarak yaptıkları asılsız ihbar gerçek oldu. Ekipler, kavga eden taksi şoförüyle motosiklet sürücüsüne müdahalede bulundu.
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