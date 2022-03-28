Ramazan geliyor ama 'bereketi' gelemiyor! Yurttaşlardan 'Ramazan' öncesi çok sert tepki

28 Mart 2022 Pazartesi, 14:00

Yurttaşlar, art arda gelen zamlar ve Ramazan ayının gelmesiyle beraber yaşadıkları ekonomik sıkıntıları Cumhuriyet TV'ye anlattı. Asgari ücretle geçinemediklerini ve alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirten yurttaşlar, ekonomisten bir ümitlerinin kalmadıklarını söylediler.

RAMAZAN AYINA GİRERKEN FİYAT ARTIŞI İÇİN NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

- "Bin TL gibi bir ücreti olur. Ben resturantlarda çalışıyorum, dört kişi geliyor 700-800 lira hesap ödüyorlar. Hayat zor bu dönemde çok zor"

- "En az 100 TL bir yemek ücreti çıkar, geçim çok zor. Asgari ücret 4 bin 253 lira bu fiyatla kim nasıl geçinebilir?"

- "4-5 tane market dolandım, şekerin kilosu 17 TL, yağın tenekesi 200 lira. 3 bin lira emekli maaşıyla nasıl geçineyim? Etin kilosu 150 TL hiç imkanı yok. Emekliyim açım, ekmek kuyruğu için yol yürüyorum"

- "Senede bir et yiyoruz o da Kurban Bayramlarında. mülteciler bizden daha iyi durumda yaşıyorlar. Ben burdan memleketime dahi gidemedim yol ücretinden. Yaşımdan kaynaklı emekli olamıyorum. Başka işlere gidiyorum yaşımdan kaynaklı işten çıkarıyorlar. Kanser tedavisi görüyorum, sigorta karşılamıyor. Halk ekmeği için kuyruğa giriyoruz.Geçim çok zor geçinemiyorum"