Rıdvan Dilmen'den TRT ekranlarında tepki çeken el hareketi

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:14

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT yorumcusu Rıdvan Dilmen, "%100 Futbol" programında değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı el hareketi gündeme oturdu.

"MİLLET YANLIŞ ANLAMASIN"

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetiminden bahsederken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yaptı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi.

Devlet kanalında böyle bir hareket yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturan ünlü yorumcu, hakkında yapılan binlerce paylaşımın ardından gündemin zirvesine oturdu.



