Rize'de sahildeki yürüyüş yolunda göçük; belediye aracı çukura düştü
Rize’de sahildeki yürüyüş bandında göçük oluştu, üzerindeki belediyeye ait süpürme aracı çukura düştü. Sürücü, camı kırılan araçtan çıkmayı başardı.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Mesut Yılmaz Sahil Parkı’nda meydana geldi. Rize Belediyesi’ne ait süpürme aracı, denize dolgu yapılarak kazanılan parkta yer alan yürüyüş bandını süpürdüğü sırada aniden göçük oluştu. Temizlik aracı, göçükle oluşan çukura düştü.
Olayda yara almayan sürücü, çukura gömülen ve camı kırılan araçtan çıkmayı başardı. Temizlik aracı, vinçle bulunduğu çukurdan çıkarıldı. Belediye ekipleri çukuru kapatarak, önlem aldı.
'UCUZ ATLATILDI'
Görgü tanığı Kamil Doğruyol, “Süpürme aracı sürekli bu bandı süpürüyordu. Bir anda oldu. Galiba zamanla oranın altı aşındı, temizlik aracı oradan geçerken oluşan göçüğün içine düştü. Burada ilk defa böyle bir şey oldu. Kış sezonu olduğu için şu an sahilde kimse yok ama yazın burası çok kalabalık oluyor. Yazın olsaydı çok kişi o göçüğe düşmüş olurdu. Bu olay ucuz atlatıldı" dedi.
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