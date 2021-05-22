Rus Donanması'na ait mayın tarama gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden saat 7.30 sularında İstanbul Boğazı'na giriş yapan mayın tarama gemisinin, geçişi esnasında mürettebatın nizami bir şekilde güvertede durduğu görüldü. Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayan Rus Donanmasına ait 601 borda numaralı “Ivan Antonov” Karadeniz’e doğru yol aldı.
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