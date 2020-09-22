Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler

22 Eylül 2020 Salı, 15:11

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından saldırıya maruz kalan meslektaşları için yürüyüş yaptılar.

Ankara'da yaşanan silahlı çatışma sonucunda yaralanan bir kişi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca yakınları sağlık emekçilerine saldırdılar.

Sağlıkçılar ise resüsitasyon odası kapısına sedyelerden barikat kurmak zorunda kaldılar. Buna karşı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkçılar, meslektaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı alkışlarla yürüyüş yaparak kınadılar.