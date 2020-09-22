Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler
İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından saldırıya maruz kalan meslektaşları için yürüyüş yaptılar.
İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından saldırıya maruz kalan meslektaşları için yürüyüş yaptılar.
Ankara'da yaşanan silahlı çatışma sonucunda yaralanan bir kişi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca yakınları sağlık emekçilerine saldırdılar.
Sağlıkçılar ise resüsitasyon odası kapısına sedyelerden barikat kurmak zorunda kaldılar. Buna karşı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkçılar, meslektaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı alkışlarla yürüyüş yaparak kınadılar.
Video Haberler
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
- Kulağından gelen garip sesin sebebi şoke etti
- Uykuya yenik düştü... Sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
- İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
- İnsanlığın bittiği an! 68 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı
- Kulak tıkanıklığı şikayetiyle gitti, gerçek ortaya çıktı