Sarallar'ın eğlence mekanını bastığı anlar ortaya çıktı

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İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 'Sarallar' suç örgütü mensuplarının, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:06

'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş insanı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Sarallar Erdal Acar Baskın

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