Sarallar'ın eğlence mekanını bastığı anlar ortaya çıktı
İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 'Sarallar' suç örgütü mensuplarının, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş insanı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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