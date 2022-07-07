Sarallar'ın eğlence mekanını bastığı anlar ortaya çıktı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:06

'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş insanı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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