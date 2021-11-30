Sedat Peker’in avukatı: Müvekkilimden 5 gündür haber alamıyorum
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle 5 gündür iletişim kuramadığını açıkladı. Barkın, Peker'e fiziki bir tecritin uygulandığı iddiasıyla ilgili de konuştu.
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, TELE 1’de yayınlanan Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programına konuk oldu.
Program konuklarından gazeteci Tolga Şardan’ın “Peker sadece dijital tecritte mi? Fiziki tecritte de olduğunu düşünüyorum. Müvekilinizin sesini duydunuz mu?” sorusunu yanıtlayan Barkın şöyle konuştu:
“Kendisine ulaşılamadığı haberinin kamuoyu gündemine gelmesinden bir gün önce devam eden bir davası ile ilgili kendisiyle iletişim kurmuştum. O günden bugüne kadar bir iletişim kurmadım. Sadece yakınındaki bir kimse aracılığıyla bir Whatsapp mesajıyla bir dosyaya dair bir iddianame talep edildi benden. Dolayısıyla beşinci, altıncı günü buldu benim kendisiyle iletişim kurmamamın üzerinden geçen.”
'TECRİT' İDDİASI
Sedat Peker’in kendisine yönelik baskı kurulacağı ve iletişim kanallarının kapatılacağı yönünde kaygı içinde olduğunu belirten Barkın, “Bu dört – beş günlük kesinti bu kaygının haklılığını gösteriyor sanki” diye konuştu.
Barkın, “Sedat Peker’e yönelik sadece dijital tecrit değil, fiziki bir tecrit uygulanıp uygulanmadığı” yönündeki soruya, “Ben bir kez bile görüşmedim. Dijital tecrit uygulandığı ifade edilen günden bir gün önce telefonla görüştüm. O günden bugüne benimle telefonla irtibat kurulmadığı gibi benim önceden iletişim kurduğum telefon numarasından da yanıt alamadım” açıklamasını yaptı.
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