CHP'li Süleyman Bülbül, Sezgin Baran Korkmaz’ın kaçışını kolaylaştıran yargı kararlarına suç duyurusu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

CHP’li Bülbül, Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlıkları üzerindeki tedbir ile yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik yargı kararlarında imzaları bulunan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve şu anda Adalet Bakan Yardımcısı olan Hasan Yılmaz ile İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimi Yasin Karaca hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bülbül, Ankara Adliyesi’ne giderek, elden teslim ettiği dilekçesinde, Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlıkları üzerindeki tedbir kararının MASAK raporu olmaksızın kaldırıldığını belirterek, “Mahkeme tarafından aynı gün içinde karar verilmiştir. Bu durum hayatın olağan akışına uygun değil. Kararın verildiği tarihte herhangi bir rapor bulunmamaktadır. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, olmayan bir rapor üzerine karar vermiştir. MASAK raporunda suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiş ancak bu rapor mahkeme kararına konu edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

‘RAPORSUZ KARAR VERİLDİ’

Bülbül, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 17 Kasım 2020’de Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik karar aldığını anımsattı. Bülbül, “Sezgin Baran Korkmaz’ın banka hesapları üzerindeki tedbirleri ve yurtdışı yasağını kaldırılması açık bir şekilde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Yürütülen bu hukuksuz sürecin araştırılması; resen tespit edilecek tüm suçların belirlenmesi; dayanaktan yoksun ve MASAK raporuna aykırı bir şekilde verilen yargı kararlarına ilişkin gerekli cezaların verilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.