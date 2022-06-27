Sinop ve Kastamonu'da sel tehlikesi! 3 köy boşaltıldı, 25 kişi yurda yerleştirildi
Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği uyarının ardından Ayancık ilçesinde 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi. Öte yandan, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise Kastamonu'da yaşayan yurttaşlar için "Alt katta oturanlar üst katlara çıksın" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayımlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.
YURDA YERLEŞTİRİLDİLER
Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 yurttaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.
AYANCIK STADI HAZIRLANDI
İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi. Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.
KAYMAKAMDAN 'UYARI': 'ALT KATTA OTURANLAR ÜST KATLARA ÇIKSIN'
Öte yandan, Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesi'nin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.
İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın yurttaşlara 'uyarısı' ise dikkat çekti.
Baycar, "İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum” dedi.
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