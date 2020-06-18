Soylu'nun hakaret ettiği gazeteci Öztürk, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

18 Haziran 2020 Perşembe, 22:57

Sözcü'de yayınlanan yazısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaretlerine maruz kalan gazeteci Saygı Öztürk, KRT canlı yayınına katıldı.

Sözcü Yazarı Öztürk, konuya ilişkin düşüncelerini paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Saygı Öztürk, ‘’Her şeyimiz açık her şeyimiz şeffaf. Çok üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti bakanı böyle açıklama yapmamalı. Başka meslektaşımız için de bu şekilde konuştu. Müyesser Yıldız ne yaptı? Ülkem adına utanıyorum. Canımızı emanet ettiğimiz bakanın böyle olmaması lazım’’ diye konuştu.

Öztürk yazısında, "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı" demişti.



