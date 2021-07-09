Spikerin canlı yayında zor anları... Babasının istifa haberini sundu

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:23

Fransa'da gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenör arasında gösterilen Erman Kunter, Cholet Basket ile yollarını ayırdı. Fransız kulüp, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Tecrübeli çalıştırıcı Erman Kunter'in yayıncı kuruluş beIN Sports'ta çalışan kızı Roksan Kunter, canlı yayında ilginç bir an yaşadı. Kunter, bu ayrılığın haberini sundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan güzel sunucu, "Çok mutluyum tekrar Türkiye’de olacağı için ama ErmanKunter haberi sunmak zor tabi" ifadelerine yer verdi.

İlk olarak 2003’te Cholet’nin başına geçen Kunter, o sezon takımı küme düşmekten kurtarıp tekrar göreve geldiği 2006 yılından 2012 yılına kadar ekibin başında durmuştu. 2009-10 sezonunda takımı lig şampiyonluğuna taşıyan Erman Kunter, Fransız basınının saygın gazetesi L’Equipe tarafından lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenöründen biri olarak gösterilmişti. Kendisi 2010 yılında Fransız vatandaşlığı aldı.