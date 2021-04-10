Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Gaziantep gezisinde halay çekti. Davutoğlu'nun halaya uyum sağlamakta zorlandığı görüldü.
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