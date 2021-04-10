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Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Gaziantep gezisinde halay çekti. Davutoğlu'nun halaya uyum sağlamakta zorlandığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:04


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