Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:20





İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğu Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasını da unutup dörtnala koşmaya başladı. Otoyoldaki araçların arasından geçen at, önünü kesmek isteyenler olunca da patika yola girdi. Patika yolda devrilme tehlikesi atlatan at, daha sonra hızını alamayınca sol şeride geçti.

Sol şeritte otomobilleri ve kamyonetlerin önünde koşmaya devam eden at kısa süre sonra sahibi tarafından teslim alındı.

Görüntüyü çekenlerin yaptıkları yorumlar ise gülüşmelere sebep oldu.