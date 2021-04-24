Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
Bursa’da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği birbirine kattı. Dört nala araçların arasından ilerleyen sürücüsüz at arabası, bir araçla sıkıştırılarak yakalandı.
İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğu Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasını da unutup dörtnala koşmaya başladı. Otoyoldaki araçların arasından geçen at, önünü kesmek isteyenler olunca da patika yola girdi. Patika yolda devrilme tehlikesi atlatan at, daha sonra hızını alamayınca sol şeride geçti.
Sol şeritte otomobilleri ve kamyonetlerin önünde koşmaya devam eden at kısa süre sonra sahibi tarafından teslim alındı.
Görüntüyü çekenlerin yaptıkları yorumlar ise gülüşmelere sebep oldu.
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