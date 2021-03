Taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada

13 Mart 2021 Cumartesi, 00:07

Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 20’nci Cadde üzerinde seyir halindeki 33 T 0074 plakalı taksi ile at arabası çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile at arabasının üzerinde bulunan iki kişi, savrulup, düşerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bağlı olduğu arabadan kaçan at ise kilometrelerce uzaklıkta vatandaşların yardımı ile sakinleştirildi. At, daha sonra zabıta ekiplerine teslim edildi.



Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle at arabasındaki 2 kişinin savrulup düştüğü, arabaya bağlı olan atın da kaçtığı görüldü.